Киев, 3 мая, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона может состояться 10 мая. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в администрации президента Украины.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«Встреча в Ахене состоится 10 мая», — сказал собеседник издания.

Ожидается, что встреча пройдёт на полях церемонии вручения международной премии имени Карла Великого, которая в этом году будет присуждена Эммануэлю Макрону «в знак признания его видения новой Европы и воссоздания европейского проекта».

Напомним, информация о готовящейся встрече лидеров стран «нормандского формата» без участия России появилась в СМИ ещё в начале апреля. Источники сообщали, что встреча будет посвящена вопросу введения миротворцев в Донбасс.

Позднее Ангела Меркель подтвердила, что такая встреча состоится в мае в Ахене, и президент России Владимир Путин в ней участвовать не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментирую данную информацию, отметил, что «наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих».

В то же время Песков подчеркнул, что «истинный «нормандский формат», как известно, подразумевает участие России», и предложил проверить, сможет ли указанная тройка стран без России повлиять на судьбу Донбасса, и как именно они смогут это сделать.

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