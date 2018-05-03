Белая Церковь, Украина, 3 мая, 2018, 19:25 — ИА Регнум. На Украине в городе Белая Церковь загорелись склады резинотехнических изделий, сообщает 3 мая пресс-служба киевского областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Горящая резина

По информации пресс-службы, на место происшествия выехали пожарные расчеты.

О причинах возгорания и общей площади пожара пока ничего не известно.

Напомним, в городе Белая Церковь, расположенном в 70 км от Киева, находится крупный шинный завод.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая на Украине в городе Балаклея Харьковской области в районе военных складов произошел пожар, после которого начали раздаваться взрывы.

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