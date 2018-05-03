Ташкент, 3 мая, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Узбекистан направит средства на строительство газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), сообщает 3 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на генерального директора ассоциации банков республики Бахтиера Хамидова.

Tmembassy.gov.tm Газопровод ТАПИ

По его словам, в настоящее время Ашхабад и Ташкент запланировали ряд совместных проектов. Стороны также планируют увеличить взаимный товарооборот. Инициатива по ряду направлений исходит от Туркмении.

Напомним, 23 апреля после встречи с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Ташкент готов принять участие в строительстве газопровода ТАПИ.

По мнению главы государства, реализация такого масштабного проекта будет способствовать стабилизации ситуации в Афганистане. Ранее часть террористов из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о готовности пойти на примирение ради рабочих мест на газопроводе ТАПИ.

Узбекистан и Туркмения сформировали совместную рабочую группу, которая должна рассмотреть варианты участия РУ в строительстве ТАПИ.