Тамбов, 3 мая, 2018, 19:07 — ИА Регнум. На стадионе «Спартак» в Тамбове идёт второй этап реконструкции, поле должно быть полностью готово к 1 июля, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Stadionspartaktambov.ru Стадион «Спартак» в Тамбове

Работы по реконструкции центрального стадиона Тамбова начались в 2017 году. На данный момент полностью завершен их первый этап — выполнена установка новой системы освещения. В рамках второго этапа в настоящее время ведутся работы по замене поля. Вопросы соблюдения сроков реконструкции прямо на стадионе «Спартак» с заказчиком, проектировщиками и подрядчиками обсудил сегодня заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.

«Спартак» должен соответствовать всем современным требованиям для проведения соревнований самого высокого уровня, а также домашних матчей футбольного клуба «Тамбов», — поставил ранее задачу губернатор Александр Никитин.

В рамках реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на первые два этапа реконструкции стадиона выделено 58 миллионов рублей. На эти средства уже проведены работы по установке новой системы освещения. Сейчас подрядчики занимаются «святая святых» стадиона — полем. Обновленное, оно будет оснащено системой подогрева, дренажем, автоматической системой полива. А в настоящее время закладывается основа всего этого — новая «подушка», которая обеспечит идеальную поверхность поля.

С него уже вывезено 5 тысяч кубометров земли, а работы еще много. После того, как снимут более 60 сантиметров грунта, приступят к формированию нового основания поля. Оно будет состоять из нескольких слоев: щебенки, торфо-песчаной смеси и специального состава для натурального газона, что соответствует европейским стандартам.

Работы должны быть полностью завершены к 23 мая. Более того, через 20 дней поле должно быть засеяно газоном. Вице-губернатор Арсен Габуев предупредил подрядчика о безусловном соблюдении сроков проведения работ, а также серьезных штрафных санкциях в случае их нарушения. Ведь поле должно быть полностью готово к 1 июля.

«Нужно работать и ночью, и в выходные дни», — подчеркнул вице-губернатор, порекомендовав подрядчику скорректировать график проведения работ и отметив, что подобные выездные совещания будет проводить регулярно.

Что касается дальнейшей реконструкции спортобъекта, то в рамках ее третьего этапа предусмотрены работы по расширению трибун. Число посадочных мест планируется увеличить втрое — до 15 тысяч вместо 5 тысяч, которые есть сегодня. Пока работа над проектом этого этапа реконструкции продолжается. Вице-губернатор Арсен Габуев предложил разделить ее на две части. Сначала преобразить восточную, западную и южную трибуны, увеличив число посадочных мест до 10 тысяч и выполнив, тем самым, требования Российского футбольного союза к устройству футбольных полей для игр Футбольной национальной лиги. После чего можно будет проводить реконструкцию северной трибуны, под которой будет построен крытый легкоатлетический манеж.