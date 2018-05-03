Москва, 3 мая, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 мая подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов МВД и Следственного комитета, а также прокуроров двух областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

geralt Увольнение

Указом главы государства от должностей освобождены глава управления МВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, глава управления СК по Пермскому краю генерал-лейтенант Марина Заббарова, руководитель управления СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт.

Также постов лишились первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-майор Иван Лукин, замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов, прокуроры Тульской области и Удмуртской республики Александра Козлова и Сергей Панов.

Тем же указом президент произвёл 16 кадровых назначений. В частности, начальником ГУ ФСИН по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Фёдоров, главой управления МВД по Пензенской области — полковник Сергей Щёткин, главой управления МВД по Хабаровскому краю — полковник Дмитрий Ильичев, начальником управления МВД по Рязанской области — полковник Сергей Лебедев, главой управления СК по Мурманской области — полковник Андрей Ефремов, начальником Главного управления обеспечения деятельности СК России — полковник Риф Гайфутдинов.

Напомним, в начале апреля Владимир Путин уже проводил кадровые перестановки в силовых ведомствах, сняв с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС.

Читайте подробнее: Путин уволил 11 генералов и одного полковника из МВД, СК, МЧС и ФСИН