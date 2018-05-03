Лубмин, Германия, 3 мая, 2018, 19:01 — ИА Регнум. На территории Германии в районе города Лубмин началась подготовка строительной площадки на месте выхода на берег Балтийского моря газопровода «Северный поток — 2», сообщает 3 мая агентство РИА Новости со ссылкой на представителя компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Gazprom.ru Северный Поток-2

В этом районе будут построены административные здания и проведена расчистка для монтажных работ над газопроводом.

Представитель компании подчеркнул, что на все строительные работы уже получены соответствующие разрешения.

Напомним, официальные разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG уже получила от Германии и Финляндии. аналогичные разрешения должны быть получены также от Швеции и Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» включает в себя две нитки с пропускной способностью в 55 млрд кубометров газа в год. Они пройдут от России до Германии через Балтийское море рядом с уже действующим газопроводом «Северный поток».