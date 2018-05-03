Харьков, Украина, 3 мая, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Жители Балаклеи Харьковской области собирают вещи и готовятся к эвакуации в случае ухудшения ситуации на военных складах. Об этом заявил житель Балаклеи Юрий, пишет «Город Х». По его словам, осколки разрывающихся снарядов летят в сторону села Вербовка.

Ministry of Defence of Ukraine Пожар на складах боеприпасов в Балаклее

«Мне позвонила жена и сообщила, что в Балаклее начались тихие взрывы. Сам я сюда приехал где-то полчаса назад. Местные жители на АЗС с вещами (деньги и документы) — заправляют машины. Они готовятся в случае чего быстро покидать город. Сейчас сидим, ждем и смотрим в окно — видно большой дым, но такого ажиотажа, как в прошлый раз, — нет», — рассказал Юрий.

При этом кандидат юридических наук Александр Москалюк призвал власти ускорить реформирование ВСУ, ужесточить контроль за безопасностью на складах и ответственность должностных лиц за халатность.

«Нет слов. Это далеко, далеко не первый случай и не первый год, когда мы сталкиваемся с этой проблемой. Мы понимаем, что это еще наследие советского прошлого, когда на территории Украины располагались такие склады. Украинскую армию нужно продолжать реформировать и «чистить». Если мы говорим о стандартах НАТО, о стандартах американской армии, то все говорят о вооружениях. При этом забывают, что в США генералы и полковники наравне с остальными военнослужащими раз в полгода обязаны выполнять физические тесты. Конечно, они другие, но они их выполняют. Поэтому в армии США есть здоровый дух и единство всей армии», — сказал Москалюк.

Напомним, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области загорелись военные склады с боеприпасами. Власти и военные организовали эвакуацию жителей из 10-километровой зоны поражения. Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. По завершении расследования генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что склады поджег беспилотник, который залетел с территории РФ.

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Как сообщалось, 3 мая в 13:35 в Балаклее Харьковской области в районе военных складов произошло возгорание сухой травы. После чего с территории складов начали доноситься взрывы, показался дым. Сейчас на месте происшествия работают пожарные команды. Для ликвидации пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще два пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка.