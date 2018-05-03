Харьков, Украина, 3 мая, 2018, 18:48 — ИА Регнум. В Балаклее Харьковской области военные и сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают тушить пожар на военных складах боеприпасов. Об этом по состоянию на 17.00 информирует пресс-служба генерального штаба ВСУ.

Борьба с пожаром

Отмечается, что на территории технической площадки, где велось очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после диверсии 2017 года, произошло возгорание травы.

«Причины возгорания выясняются. Известно, что в то время на территории технической площадки работали группы, готовившие территорию для дальнейшей очистки. Взрывные работы в то время на территории площадки не проводились», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные команды. Для ликвидации пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще два пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка.

«Привлечены подразделения военной службы правопорядка в ВС Украины для оцепления территории. Для выяснения обстоятельств на место происшествия самолетом направлена оперативная группа министерства обороны и генерального штаба ВС Украины», — отмечается в материале.

При этом военный эксперт, полковник контрразведки в запасе Олег Стариков считает, что возгорание произошло из-за безалаберности украинских военных. Он напомнил, что за охрану складов отвечают военные, а не ГСЧС.

«Это обыкновенная военная безалаберность. После шести взрывов, которые были с начала 2014 года, командование всё вычистило и всех проинструктировало… Такие взрывы будут продолжаться. Эти склады у нас построены еще по стандартам бывшего СССР. Я не могу вспомнить случая, чтобы взрывались склады НАТО. Они построены по другому принципу. Минобороны приняло новый стандарт по оружейным складам. Если минобороны начнет строить склады по новым стандартам НАТО — это огромные деньги… От Балаклеи зона боевых действий находится в 100−200 км. Нужно укреплять кадровые позиции в этой вертикали и спрашивать с высшего руководства ВСУ», — сказал Стариков.

Он также допускает, что на майские праздники в Балаклее проверяющие структуры генштаба ВСУ не работали, а отдыхали.

«Если кто-то скажет, что дроны прилетели, это не то. Хотя можно сказать. Я больше склоняюсь к тому, что это простое армейское разгильдяйство и отсутствие контроля со стороны вышестоящего начальства. Штаб должен туда приезжать и работать. А штаб, наверное, приезжал туда отдыхать. Если бы штаб туда приезжал работать, они бы траву не только косили каждые пять минут, но еще бы и красили», — пояснил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области загорелись военные склады с боеприпасами. Власти и военные организовали эвакуацию жителей из 10-километровой зоны поражения. Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. По завершению расследования генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что склады поджег беспилотник, который залетел с территории РФ.