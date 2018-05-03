Вильнюс, 3 мая, 2018, 18:42 — ИА Регнум. С 1 сентября 2018 года зарплаты для учителей будут подсчитываться так же, как и для большинства работников, то есть будет штатный оклад, а не почасовая плата. Это позволит окупить учителям их труд, выполняемый для всего школьного общества, не только за уроки и связанную с ними деятельность, объявило правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 мая.

Магнус Энкель. Начальная школа

Правительство Литвы одобрило предложение министерства образования и науки узаконить штатную модель оплаты учительского труда и представит поправки к закону Сейму для утверждения. Штатную модель подготовила рабочая группа, в которой также работали представители профсоюзов учителей.

«Я считаю, что новая модель оплаты учительского труда гарантирует большую социальную безопасность, профессиональный рост учителей и привлекательность профессии. В среднем зарплаты учителей вырастут примерно на 200 евро, эта система улучшит качество образования, создаст благоприятный старт для молодых учителей. Я уверен, что сегодня мы приняли очень важное решение, которое будет внесено в список существенных работ правительства», — сказал премьер Саулюс Сквернялис.

Для молодых учителей будут созданы более благоприятные условия работы — введен штат начинающего учителя. Планируется, что штатная система оплаты труда создаст условия для повышения качества образования: учителя смогут больше времени уделять работе с учениками не только во время уроков, работе с родителями, подготовке к урокам и другой деятельности.

Ставку учителя будут составлять 1512 годовых часов. Из них до 1008 часов в год можно будет уделить контактной деятельности — урокам, консультациям, ведению кружков и так далее, для начинающих учителей — до 756 часов в год. Остальное время будет уделяться неконтактным часам — деятельности, связанной с уроками, дополнительной деятельности для школьного общества, например, работе с социальными партнерами школы, руководству классом, руководству педагогической практикой студентов и так далее.

Ставки в школах будут планироваться не только по предметам и образовательным программам, но и по компетенции учителей. Учителя более с высокой квалификацией будут выполнять работу, которая больше соответствует их компетенции: больше времени будет уделять методической деятельности, помощи начинающим учителям. Молодые учителя смогут вести меньше уроков, чем их более опытные коллеги, а больше времени уделять профессиональному совершенствованию, набиранию опыта и вливанию в новую профессию.

Штатная модель оплаты труда будет применяться в отношении всех государственных и муниципальных общеобразовательных школ, также в отношении учителей профессиональных школ и учреждений неформального развития. Такую модель планируется ввести с 1 сентября 2018 года.

Новая система будет введена в двух этапах. На оплату часов за дополнительную работу с 1 сентября 2018 года из бюджета государства выделяется 17,4 млн евро.

Внедрение штатной модели оплаты труда будет закончено 1 сентября 2019 года. Средняя зарплата учителя вырастет на 20% — будет достигать более 1000 евро. Всего на введение новой модели оплаты учительского труда из бюджета государства будет выделено 95 млн евро.