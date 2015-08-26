Санкт-Петербург, 3 мая, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь назначен советником губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. Об этом в четверг, 3 мая, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Андрей Рябоконь стоял во главе регионального исполкома ОНФ с апреля 2016 года, сначала с приставкой и.о., с сентября того же года — в полноправном статусе. Он входил в состав петербургского избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году и был доверенным лицом Путина.

До работы в ОНФ Рябоконь был сотрудником аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, до 2014 года являлся депутатом муниципального образования поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области.