Севастополь, 3 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Российская Центральная избирательная комиссия порекомендовала губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову назначить нынешнего руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко членом севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Решение принято 3 мая на очередном заседании ЦИК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

«Сергея Андреевича Даниленко мы все очень хорошо знаем: 1960 года рождения, образование высшее, в настоящее время он является руководителем аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В случае поддержки, предлагается рекомендовать губернатору города Севастополя для назначения членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса», — заявил на заседании член ЦИК России Антон Лопатин.

По словам, замглавы ЦИК России Николая Булаева, далеко не каждый член ЦИК может похвастаться такой биографией, в том числе и по работе в избирательной системе.

«Сергей Андреевич был и председателем Краснодарской краевой комиссии, и членом Центральной избирательной комиссии, руководителем аппарата на сегодняшний день является. Я уверен, что люди такого жизненного опыта и такого профессионального понимания решения проблем крайне востребованы в избирательной системе. Он с пониманием отнёсся к этой просьбе и готов работать в Севастополе», — отметил специалист.

Он также сообщил, что в связи с этим ЦИК РФ поощрит Сергея Даниленко медалью за содействие в организации выборов.

«Это никакая не почётная ссылка, это очень важная миссия. Севастопольцы — такая генерация людей с чувством высокого достоинства, требующая к себе очень тактичного и максимально уважительного отношения. Они патриоты, они очень чувствительны к тому, как с ними работают… Это требует умения находить компромиссы между разными группами людей, учить, организовывать, но делать это максимально тактично», — подытожила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года появилась информация о том, что глава избиркома Севастополя Александр Петухов накануне президентских выборов снизил зарплаты и устроил чистку в ТИКах и УИКах, что привело к массовым увольнениям членов комиссий.

Однако в руководстве местного Избиркома настаивали, что скандальная информация о массовых увольнениях не соответствует реальности.

Позже в ситуацию вмешались контрольное управление Кремля и лично глава ЦИК Элла Памфилова, после чего Александр Петухов подписал заявление на увольнение по собственному желанию.

Также отметим, что бывшему главе Севизбиркома пророчат должность советника губернатора Дмитрия Овсянникова.