Тула, 3 мая, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Александр Козлов отправлен в отставку с поста прокурора Тульской области. Соответствующий указ подписал 3 мая президент Российской Федерации Владимир Путин.

Prokuror-tula.ru Александр Козлов

Информация о возможной отставке Александра Козлова появилась в тульских СМИ в конце апреля, однако тогда официально ее не подтверждали. Известно было лишь, что Александр Козлов находился в очередном плановом отпуске. Кстати, на сайте прокуратуры региона Козлов до сих пор числится руководителем ведомства.

Александр Козлов проработал руководителем Тульского надзорного ведомства три года — он занял пост в марте 2015 года, до этого работал в должности первого заместителя прокурора Москвы.

Отставка Козлова с поста областного прокурора может быть связана с недавним скандалом вокруг якобы не задекларированной собственности самого Козлова и его супруги, главы Клинского района Московской области.

В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что супруги ранее владели недвижимостью в Испании: бунгало и три квартиры были проданы в 2013 году, а вот вилла и два парковочных места записаны на сына супруги Козлова. В прокуратуре тогда же, в 2013 году, информацию о наличии у Козлова собственности за границей опровергли.

Отметим, что на сайте прокуратуры области сведения о доходах сотрудников прокуратуры за 2017 год пока не публиковались. Доход Козлова в 2016 году составил 2 млн 642 тыс. 133 рубля, его супруги — 3 млн 451 тыс. 081 рубля. Прокурор имеет в собственности квартиру, его супруга — также квартиру, два земельных участка, два жилых дома.