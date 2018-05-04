Киев, 4 мая, 2018, 08:05 — ИА Регнум. «Антитеррористическая операция», как заявил президент Украины Петр Порошенко, завершена. Откуда у постмайданной хунты такая тяга к бесконечной войне в Донбассе, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Naspravdi.info ВСУ в «АТО»

Сочетание экономических и политических дивидендов, получаемых с войны в Донбассе, оказалось для нынешних властей Украины непреодолимым соблазном. Разве можно с точки зрения их «бизнеса» прекращать процесс, приносящий по несколько миллионов долларов в день и одновременно служащий оправданием любых собственных преступлений?

Вокруг АТО кормятся как крупные акулы постмайданной укрополитики, так и их мелкие прилипалы. На собственных граждан и военнослужащих всей этой камарилье наплевать. Война длится три года, продвинуться войскам Украины за это время не удалось, но обстрелы территории и страдания мирных граждан продолжаются. «Завершение АТО», в изложении Порошенко — это просто уловка, позволяющая, по плану киевских единомышленников, сделать войну в Донбассе вечной. Не вечна лишь власть киевских жуликоватых прохиндеев, но выяснится это, похоже, только тогда, когда они проедят Украину насквозь и разбегутся, оставив украинцев разбираться с дефолтом всего и вся.

Читайте статью Порошенко объявляет вечную гражданскую войну и другие материалы Сергея Гуркина о социально-политическом кризисе на Украине.