Калуга, 3 мая, 2018, 16:48 — ИА Регнум. 3 мая на Калужском заводе электронных изделий состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны Григорию Сергееву, проработавшему на заводе более 40 лет.

Городская дума Калуги В Калуге открыли мемориальную доску ветерану войны

«Сегодня мы открываем памятную доску и отдаём дань памяти Герою Социалистического Труда, талантливому рационализатору и изобретателю Григорию Ивановичу Сергееву, — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Мне посчастливилось знать его, в далёкие 70-е годы он всегда был в активе нашего города и принимал участие во всех массовых и общественно-политических мероприятиях. Это был скромный человек, но очень талантливый изобретатель».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших заводчанах и возложением цветов к мемориалу посвященному памяти воинов Великой Отечественной.