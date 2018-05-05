Пхеньян, 5 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Не рано ли радуется на весь мир президент США Дональд Трамп, выставляя примирение двух Корей как свою очевидную победу, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Разделяющей чертой в понимании происходящего в процессе разрешения конфликта вокруг КНДР может стать формат переговоров, указанных в Пханмунджомской декларации как переговоры с участием Китая, четырехсторонний формат КНДР-КР-КНР-США, либо трехсторонний, участие Китая не предусматривающий. Пока что достигнутое между Северной и Южной Кореями соглашение выглядит как заявление намерений. Но что будет, когда эти намерения начнут осуществляться?

До сих пор события развивались в рамках дорожной карты, предложенной Москвой и Пекином. Угроза ядерного конфликта вблизи границ России и Китая отодвинута. Но, конечно, процесс объединения двух Корей, если таковой состоится, не должен напоминать объединение двух Германий, вылившийся в капитуляцию одной из сторон. С другой стороны, окончание противостояния двух Корей делает американское военное присутствие на материковой части региона совершенно не нужным. Где находится та черта, до которой северокорейский лидер готов проявлять уступчивость? И есть ли у России возможность усилить свое влияние, если следующий раунд переговоров пройдет во Владивостоке?

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