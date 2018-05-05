Вашингтон, 5 мая, 2018, 18:19 — ИА Регнум. О том, как Дональд Трамп, приписавший исключительно себе успех примирения двух Корей, снимает с этого события политические дивиденды, рассказывает автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Начатый президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин процесс величания президента США набирает обороты, к славословиям присоединяются и другие мировые лидеры. Лучше всего похвалившие соискатели получают в ответном слове Трампа высокую оценку своим заслугам. В это ликование диссонанс привносит только упоминание китайского лидера Си Цзиньпина, как внесшего свою долю усилий в умиротворение Северной Кореи и снятие напряженности в регионе. Возникает во многом верное впечатление, что без участия китайского лидера все планы Трампа пошли бы прахом. Приходится американскому президенту делиться славой с товарищем Си, даже перед лицом вряд ли одобряющих такое поведение японских союзников.

Но не считаться с ролью Китая в этом случае, как и во многих других, ни у кого уже не получится, причем особенно пикантно смотрятся трамповские комплименты Китаю в сочетании с набирающей обороты торговой войной между США и КНР. О чем же шла речь между американским президентом и его гостями премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, посетившими его совсем недавно?

Узнайте подробности о последних действиях Трампа: Как Меркель, Макрон и Абэ ярлыки на княжение в Вашингтоне получали

Рекомендуем также другие статьи Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».