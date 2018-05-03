Москва, 3 мая, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) обеспокоена оптимизацией в «РЖД» и намерена направить запрос о сокращении проводников до одного на два вагона.

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«Модная нынче оптимизация получила новый виток. Теперь, а точнее, примерно с марта, на два вагона — один проводник. Нельзя не посочувствовать и пассажирам, и особенно проводникам. Пассажиры мечутся в поисках проводника, а сами проводники мечутся между двумя вагонами. Абсурд! Тут же заготовила проект запроса на руководство компании РЖД, приеду в Москву — направлю. Заодно спрошу и о зарплате людям, выполняющим теперь двойную работу. Что-то мне подсказывает, что она осталась прежней…» — написала Ганзя в соцсети.

Отметим, что парламентарий едет в Томск.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин18 апреля подписал закон о невозвратных билетах на железнодорожном транспорте. Законом вносятся поправки в «Устав железнодорожного транспорта России», в соответствии с которыми пассажир сможет вернуть невозвратный билет на поезд только по причине внезапной болезни его самого или его спутника, несчастного случая или смерти члена семьи.