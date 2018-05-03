Москва, 3 мая, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Один из крупнейших российских интернет-магазинов спальных товаров Krovat.ru объявил о заключении дилерских контрактов с 20 популярными матрасными фабриками. Как отмечают в компании, речь идет как об известных отечественных, так и зарубежных производителях.

Krovat.ru Компания Krovat.ru становится официальным дилером 20 матрасных фабрик

Среди партнеров магазина значатся такие зарекомендовавшие себя компании как «Орматек», Perrino, DreamLine, Askona, «Промтекс-Ориент» и другие. Общее число представленных в каталоге магазина товаров с минимальной наценкой для покупателей теперь превышает 5 тысяч позиций. Как отметили представители дилера, они будут продолжать поиск производителей и тестирование современной продукции, планируя в будущем еще больше разнообразить имеющийся каталог.

Заключив соответствующие контракты со всеми крупными поставщиками спальной продукции, мебели и ортопедических матрасов в России, Krovat.ru стремится охватить широкую потребительскую аудиторию и продолжает экспансию региональных рынков. Как полагают представители дилера, подобная инициатива благотворно отразится не только на объемах продаж самой компании, не только откроет доступ производителям к потребительской аудитории, но и позволит конечному клиенту приобретать матрасную продукцию на выгодных условиях.

Во-первых, столь широкий ассортимент представленной продукции даст возможность посетителям магазина свободно ориентироваться в актуальных предложениях российского рынка спальных товаров. Системы фильтров и категорий помогут на практике комфортно выбирать товар с учетом габаритов, цены, конструкции и других важных эксплуатационных и покупательских параметров.

Во-вторых, официально подтвержденные отношения магазина с производителями, минуя посредников, отразятся и на сроках доставки, и на условиях продажи. Теперь большинство стандартных заказов будут доставляться клиенту непосредственно от фабрик, без вынужденных задержек и промежуточного хранения на складах продавца.

Кроме того, официальное партнерство и прямой контакт с производителями обеспечит соблюдение законных прав потребителей, гарантируя, в том числе обмен и возврат продукции без лишних вопросов.

Развитая сеть представительств магазина, которая охватывает десятки мегаполисов страны, откроет перед потребителями новые перспективы. Они смогут выбирать актуальные модели матрасов, оперативно заказывать нестандартную продукцию, пользоваться скидками и бонусами фабрик, приобретать матрасы и прочую продукцию с официальными скидками.

Получить подробную информацию об ассортименте матрасов, о стоимости моделей, о скидках и распродажах, а также ознакомиться с сертификатами дилера можно на сайте магазина https://krovat.ru/matrasy/.