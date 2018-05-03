Симферополь, 3 мая, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Крымский мост можно использовать для перевозки грузов из других государств, в будущем транспортный переход через Керченский пролив сыграет важную роль в налаживании Черноморского экономического сотрудничества. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Most.life Крымский мост

«Безусловно, мост можно будет использовать для перевозки грузов из других государств. По сути, он становится привлекательной коммуникацией и в дальнейшем может сыграть весьма важную роль в налаживании экономических отношений государств, прежде всего, в рамках Черноморского экономического сотрудничества. Кстати, сейчас председателем в ОЧЭС является Армения», — напомнил эксперт.

По его информации, именно официальный Ереван выразил надежду на дальнейший прогресс в развитии ОЧЭС под председательством Армении. И, прежде всего, в вопросах развития транспортного сектора.

«Как было отмечено ранее армянскими СМИ, в рамках организации Армения подписала меморандум о взаимопонимании «Об упрощении автомобильных грузоперевозок в Черноморском регионе» и «О скоординированном развитии Черноморской кольцевой автомагистрали». Как видите, Крымский мост призван реализовать все эти меморандумы, в том числе и во взаимодействии с Украиной, дружественной нам Украиной», — пояснил Александр Перенджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров («Блок Петра Порошенко») заявил, что Россия должна отдать Киеву Крымский мост в качестве «контрибуции».

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил депутат, предложив отслеживать и «публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий» каждому человеку, который въезжает в Крым по мосту через Керченский пролив.

По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, Крымский мост в глазах простых украинцев стал символом величия России, поэтому нынешний официальный Киев будет продолжать свои провокации, чтобы создавать напряжённость в регионе, отвлекая российские силы и средства обеспечения безопасности.

«Подобные заявления украинской стороны имеют несколько целей. Во-первых: создавать напряжённость в регионе, отвлекая российские силы и средства обеспечения безопасности. Прежде всего, Минобороны и ФСБ. Во-вторых: пытаться публично унижать РФ, параллельно вбрасывая в информационное пространство мнение, что Кремль не отвечает адекватно, вызывая недовольство граждан внутри страны — захват наших судов, моряков и тому подобное», — уверен Александр Жилин.