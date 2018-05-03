Калуга, 3 мая, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В Юхнове Калужской области предприниматель незаконно переделал колбасный цех в пожароопасную гостиницу «Айсберг Угра». Об этом 3 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил прокурор Юхновского района Зафар Махмудов.

Airbnb.ru Гостиница «Айсберг Угры»

В нарушение норм федерального законодательства, здание, изначально предназначенное для производства колбас, использовалась как объект круглосуточного массового пребывания людей. При этом предприниматель не предоставил в администрацию города Юхнов документы, описывающие планируемые изменениия целевого назначения цеха, соответственно не получил разрешение на переделку помещения и ввода гостиницы в эксплуатацию.

Кроме того, прокурорской проверкой в здании выявлены нарушения требований пожарной безопасности, создавшие угрозу безопасности, жизни и здоровью постояльцев и сотрудников гостиницы. В здании гостиницы «Айсберг Угра» не проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов; помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; отсутствует второй эвакуационный выход с каждого этажа здания.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, а также внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, которое находится на рассмотрении. В Дзержинский районный суд Калужской области также направлено исковое заявление о приостановлении деятельности гостиницы «Айсберг Угра».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в результате сильного в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Среди жертв много детей.

В Калужской области после трагедии в Кемерово прошли массовые проверки 13 Торгово-развлекательных центров с массовым пребыванием людей. Особое внимание обращалось на противопожарную защиту объектов — автоматические установки обнаружения пожара, на исправность систем оповещения, дымоудаления, наличия и соответствия нормам путей эвакуации.