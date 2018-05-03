Вильнюс, 3 мая, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Называющий себя «корреспондентом по военным темам» литовский пропагандист портала Delfi Вайдас Сальджюнас сегодня, 3 мая, опубликовал материал, в котором рассказывается о том, что скандал вокруг пьяного консула Литвы в Советске Бронюса Макаускаса — «провокация России».

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Напомним, литовский дипломат Бронюс Макаускас был задержан калининградскими автоинспекторами за вождение в пьяном виде. По данным ГИБДД, автомобиль, за рулем которого находился консул, «двигался хаотично из стороны в сторону». Когда же иностранец вышел из машины, то он него «исходил резкий запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи». МИД России отправил Вильнюсу ноту с просьбой заменить консула в Советске.

В своём материале Сальджюнас, однако, не приводит никаких доказательств «провокации», а все тезисы основаны исключительно на словах самого Макаускаса, которому Сальджюнас призывает читателей верить безоговорочно.

Сам Макаускас признал, что 16 февраля его на самом деле остановила полиция, но он сказал, что он был трезвый, а полицейские всего лишь пожелали ему доброго пути.

«Не было такой ситуации, чтобы я в нетрезвом состоянии садился за руль или высказывал мысли. 16 февраля я организовал мероприятие, всё происходило в гостинице в Тильже (гостиница «Советск», в Литве города Калининградской области называют литовскими названиями, утверждая, что это «потерянная Малая Литва» — прим. ИА REGNUM ). Как я вел себя на приеме, могут подтвердить свидетели — там был всего лишь тост, как это принято у дипломатов. Как может человек был пьяным от тоста?» — сказал Макаускас. Стоп-кадр камер видеонаблюдения, на котором видно, что Макаускас выпивает, сам дипломат называет подделкой. Якобы это кадр с совсем другого мероприятия, после которого он за руль не садился.

«Шесть лет назад им не удалось организовать против меня провокацию, видимо, такая цель осталась — хотя бы в конце срока моих полномочий настроить общество против меня как дипломата. Я был тем человеком, который многого достиг в отношениях с обществом, меня оценивают положительно. Был совершен очень грубый поступок, значит, нужно было дискредитировать, была брошена такая горячая картофелина. Я знаю, как по заказу работают спецслужбы, но я лучше оценивал их профессионализм. Здесь уже видно, что они занервничали, им нужна была провокация, и они из шкуры лезли», — заявил Макаускас.

Показанные в репортаже «Вести-Калининград» кадры, по словам собеседника, могли быть смонтированы из кадров с других мероприятий, тем более, что главным акцентом сюжета стало «не только якобы нетрезвое состояние консула, а то, что в Калининградской области делали литовские дипломаты».

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Председатель так называемого «Совета по делам Малой Литвы» Витаутас-Повилас Шилас отрицал, что и у него есть какие-то «сепаратистские стремления забрать территорию, доставшуюся России после войны».

«Мы придерживаемся такой позиции: мы не поднимаем вопрос, что тот край должен быть причислен к Литве. Мы говорим только то, что это несправедливо, что тот край в свое время не был причислен. Реальная ситуация такова, что согласно международной практике по поводу территориальных вопросов нужно спрашивать у нынешних жителей, а мы не можем добиться такой ситуации. Мы можем только требовать, чтобы удовлетворялись интересы Литвы: чтобы мы могли бы без каких-либо препятствий заботится о культурном наследии, учредить музей им. Видунаса, литовские школы», — сказал Шилас.

Сам консул Макаускас утверждал, что «Вести-Калиниград» даже сумели исказить его слова, якобы он ясно упомянул как Калининград, так и Советск, не только литовские названия, за которые его и раскритиковали в репортаже.

«Я историк, и мы никогда не поднимали вопрос реванша, наоборот — дважды отказались от этого края», — сказал Макаускас, не упоминая, когда это Литва «отказывалась» от Калининградской области и когда вообще была такая вероятность, что она могла бы владеть этим регионом.

Отметим, что автор публикации Вайдас Сальджюнас называет себя «разоблачителем российской пропаганды» и ведёт на портале отдельную рубрику, которая заявлена как «пропагандистские войны». Его публикации часто начинаются со слова «разоблачено» в заголовках. Все подобные материалы указаны как редакционные портала Delfi.

ИА REGNUM изучило, какие проекты в литовских СМИ в 2018 году получили финансирование от литовского государственного фонда поддержки прессы, радио и телевидения. Среди победителей указан и портал Delfi, и проект «Медиа. Война. Пропаганда», на который за счёт налогоплательщиков фонд выделил 25 тыс. евро. Этот проект ведёт как раз Сальджюнас.

Примечательно, что когда ИА REGNUM впервые написало об этом в феврале 2018 года, прямая ссылка на результаты конкурса с интернет-страницы фонда пропала. Сейчас эту страницу найти невозможно, однако документ сохранился в редакции ИА REGNUM.

Калининградские автоинспекторы задержали консула Литвы — пьяного за рулем.