Якутск, 3 мая, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 27−28 апреля в Санкт-Петербурге на площадке Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) состоялись мероприятия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков провел работу на площадках совета: принял участие в заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, в заседании президиума Совета законодателей, в пленарном заседании и во встрече президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Ил Тумэна Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков провел работу на площадках Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ 27-28 апреля в Санкт-Петербурге

Как сообщает пресс-служба Ил Тумэна, в ходе работы комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению спикер якутского парламента выступил с докладом по вопросам законодательного обеспечения социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации.

Александр Жирков в своем выступлении напомнил, что 12 декабря 2012 года в ежегодном послании к Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что развитие восточных регионов страны — Сибири и Дальнего Востока — это общенациональная задача для всей страны на весь XXI век. Глава государства высказался о необходимости комплексного подхода к освоению арктических территорий, включая вопросы рационального недропользования, сохранения экологического равновесия и соблюдения интересов северного жителя.

Председатель парламента Якутии отметил, что во исполнение поставленных президентом задач, возникла идея разработки двух базовых федеральных законопроектов, призванных закрепить реальные механизмы государственного регулирования и государственной поддержки социально-экономического развития крупнейших территорий РФ, своего рода кодекса Дальнего Востока, который бы охватил весь спектр экономических, налоговых, бюджетных, социальных и иных особенностей макрорегиона.

Александр Жирков также подчеркнул, что Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) еще в 2015 году инициировала рассмотрение вопроса о необходимости принятия федеральных законов «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Об особых условиях экономического развития Арктической зоны Российской Федерации». Вместе с тем спикер отметил, что в сложившейся ситуации, Республика Саха (Якутия) является последовательным приверженцем комплексного решения вопросов развития регионов Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, в том числе и на законодательном уровне.

«Парламент Якутии поддерживает принятие правительством РФ и Государственной думой ФС РФ точечного реформирования федерального законодательства, направленного на стимулирование и поддержку отдельных точек роста на Дальнем Востоке и Арктических опорных зон. Однако по-прежнему настаивает, как и другие регионы, на необходимости принятия базовых законов комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации», — сообщил председатель Ил Тумэна.

В ходе обсуждения вопроса, поднятого спикером якутского парламента Александром Жирковым, было принято решение о внесении на рассмотрение комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению вопроса о ходе выполнения федеральной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации.

Напомним, что 13 марта 2013 года распоряжением председателя Совета Федерации Валентиной Матвиенко была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В состав рабочей группы вошли члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, представители субъектов Российской Федерации, специалисты. Возглавил рабочую группу заместитель председателя Совета Федерации Вячеслав Штыров.