Ереван, 3 мая, 2018, 16:53 — ИА Регнум. 3 мая парламентарии Армении выдвинули кандидатуру лидера протестного движения, главу партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Как сообщил эксперт блока «Елк» Вааг Овакимян, он уже сдал документы в общий отдел аппарата парламента.

Hetq.am Никол Пашинян

Для выдвижения кандидатуры необходимо было представить подписи одной трети от общего количества депутатов, то есть 35 подписей. Между тем за Пашиняна «подписались» больше депутатов, чем требовалось. Представитель блока «Царукян» (31 мандат) Наира Зограбян сообщила, что из их фракции подписались 27 парламентариев, поскольку не все члены находятся в стране. Пашиняна поддерживают три парламентские фракции («Елк», «Царукян» и АРФД), которые в сумме имеют 47 мандатов.

То, что правящая Республиканская партия Армении поддержит кандидата от оппозиции, подтвердил 3 мая и представитель партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. «Моя позиция не изменилась. Что касается мнения фракции, то мы поддержим кандидата, имеющего подписи трети депутатов. Мы не должны допустить политического кризиса в Армении, и у нас 8 мая будет премьер-министр», — сказал он.

Напомним, что 1 мая правящая РПА проголосовала против кандидатуры Никола Пашиняна, чем вызвала новую волну протестов в стране. 2 мая РПА сделала заявление, что поддержит голосами того кандидата, который будет предложен одной третью голосов депутатов. Своего кандидата партия не будет выдвигать.

Выборы премьер-министра назначены на 8 мая.