Оренбург, 3 мая, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков и генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов подписали cоглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Как сообщает департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», в основе документа — совместные намерения сторон по реализации социально-экономических проектов, привлечению инвестиций в экономику региона, развитию научно-технического сотрудничества и хозяйственных связей, обеспечению информационного обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал» Юрий Берг и Антон Михальков

Губернатор Оренбуржья положительно оценил результаты совместной работы региональных органов власти и группы компаний «Росводоканал». С момента присутствия частного оператора в областном центре реализуются долгосрочные инфраструктурные проекты, уровень аварийности снизился в среднем на 60%, потери на сетях — на 23%, потребление электроэнергии — на 43%. Кроме того, с 2017 года на базе ООО «Оренбург Водоканал» воплощается новая для государственно-частного партнёрства в ЖКХ инициатива — Общественный совет.

«В числе приоритетных задач созданной площадки — организация эффективного взаимодействия власти и бизнеса в рамках развития территорий, дальнейшее повышение качества коммунальных услуг, сбалансированная тарифная политика, то есть все то, что непосредственно касается оренбуржцев», — отметил Юрий Берг.

Подписанное cоглашение предусматривает намерение правительства области принимать необходимые меры по развитию социального партнёрства в регионе, а также возможность предоставления «Росводоканалу» налоговых и иных льгот при осуществлении инвестиционных проектов, реализуемых в совместных интересах.

«Для нас это возможность развить и укрепить диалог с публичным партнёром и заказчиком — региональной властью. Как социально ответственная компания, мы берём на себя обязательства осуществлять деятельность на территории области в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства, а также совместное сотрудничество по вопросам реализации гуманитарных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Оренбургской области», — сказал Антон Михальков.

В свою очередь, Михаил Иванов отметил, что оренбургский водоканал продолжит работу по развитию системы водоснабжения и водоотведения областного центра.

«В 2018 году планируется реализовать мероприятий на сумму около 270 миллионов рублей — завершить строительство водовода от насосной станции 3-го подъёма до насосной станции 4-го подъёма Ново-Сакмарского водозабора, а также продолжить реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, городских очистных сооружений канализации», — сообщил Михаил Иванов.