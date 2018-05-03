Майкоп, 3 мая, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Адыгее продолжат работу по сохранению самшита колхидского. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики, говорилось на встрече 3 мая главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем директора международного департамента, директором кавказских программ Союза охраны природы (NABU) Виталием Ковалевым и директором Негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» Еленой Губченко.

Пресс-служба правительства Адыгеи Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Большая часть уникального реликтового растения самшита колхидского на территории России погибла из-за опасного вредителя — самшитовой огневки. Экологам удалось сохранить самшитники только в Адыгее — площадью 4,5 га на территории памятника природы «Массив самшита колхидского».

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство республики прилагает все усилия, чтобы Адыгея неизменно оставалась экологически благополучным регионом страны с уникальным природным потенциалом.

«У нас восемнадцать особо охраняемых природных территорий республиканского значения, которые занимают более 14% всей площади республики. И сохранение этого богатейшего природного наследия — приоритет нашей деятельности. Вся работа по развитию экономики региона должна строиться именно с упором на решение экологических проблем. Такую задачу ставит президент России Владимир Владимирович Путин, говоря о переходе к модели экологически устойчивого развития нашего государства», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что сохранение генофонда самшита колхидского является важной задачей в масштабах всей страны.

Директор кавказских программ Союза охраны природы (NABU) Виталий Ковалев поблагодарил руководство Адыгеи за участие в работе по сохранению самшита колхидского

«В результате удалось сохранить последнее в России место естественного произрастания этого растения. Эта работа ведётся уже более двух лет, результаты стабильные. Можно с уверенностью говорить, что нам удалось сохранить настоящий генетический резерват. Но, конечно, прекращать работу нельзя», — отметил Ковалев.

В рамках соглашения между правительство Адыгеи и АНО «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа» реализуется природоохранный проект «Сохранение самшита колхидского в Республике Адыгея», участником которого является НПЦ «НАБУ-Кавказ». В 2017 году было высажено более тысячи саженцев самшита, площадь самшитника увеличилась до пяти гектаров. Высадки реликтовых деревьев на территории Цицинского лесничества Республики Адыгея будут продолжены и в текущем году. Именной сертификат на высадку 10 саженцев директор кавказских программ NABU Виталий Ковалев вручил лично главе республики.

На встрече также обсуждалась возможность создания в республике Центра по восстановлению самшита колхидского, а также Совета по управлению особо охраняемыми природными территориями республиканского значения. Кроме того, поднимался вопрос о проведении регионального экологического фестиваля «ЭКО-Кавказ».