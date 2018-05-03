Санкт-Петербург, 3 мая, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в связи с устойчивым повышением температуры наружного воздуха постепенно завершается отопительный сезон. С полуночи 4 мая в городе начинается периодическое протапливание жилых зданий, сообщили в четверг, 3 мая, в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Невском проспекте

В прошлом году из-за холодов к протапливанию смогли перейти на две недели позже.

«Во время периодического протапливания на источниках теплоснабжения осуществляется максимально возможное сокращение циркуляции теплоносителя», — отметили в Смольном.

При этом власти подчеркивают, что теплоснабжение дошкольных и образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты будет обеспечено в полном объеме до окончания отопительного сезона.

Напомним, в отопительном сезоне 2017/2018 года регулярное отопление в Санкт-Петербурге было включено 4 октября 2017 года. С 20 сентября прошлого года в городе велось периодическое протапливание.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», в последние годы переход на периодическое протапливание в Петербурге примерно совпадает по времени с майскими праздниками.

«В 2015 году режим периодического протапливания стартовал с 8 мая, в 2016 году — со 2 мая. Исключением стала теплая весна 2014 года, когда регулярное отопление прекратили еще 23 апреля, и весна-2017, когда из-за необыкновенно холодной погоды режим периодического протапливания объявили только 17 мая, — напомнили в ГУП «ТЭК СПб». — Самой ранней датой прекращения регулярного отопления за последние 40 лет стало 20 апреля — в 1999 и 2000 годах».

Если погода резко изменится в сторону холода, системы отопления зданий будут вновь включены от теплоисточников в заданных режимах.