Ташкент, 3 мая, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Узбекистане ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выдадут сертификаты в размере 300 тыс. сумов (2357 рублей) для оплаты коммунальных услуг, сообщает 2 мая УзА.

Ветераны Великой Отечественной войны у мемориала, посвященного воинам 94-ой узбекской отдельной стрелковой бригады

С помощью сертификата ветераны смогут совершить оплату по месту проживания за электроэнергию, газ и воду. Средства будут выделяться из республиканского бюджета.

Кроме этого, ветеранам, несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, а также гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, будут выдавать продукты питания и одежду.

Ветераны также смогут съездить с одним сопровождающим в страны, в которых они воевали и в санатории «Узбекистан» в Ялте, Кисловодске или другом городе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь Дня Победы в Узбекистане будет организован ремонт жилья одиноким и малообеспеченным ветеранам Великой Отечественной войны. Президент республики подписал постановление, согласно которому ветеранам выдадут по 5 млн сумов (39 286 рублей).