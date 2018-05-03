Оренбург, 3 мая, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Решение правительства России обсуждать на законодательном уровне вопрос повышения пенсионного возраста, когда реальные доходы населения падают, а найти подходящую работу даже для 50-летних людей очень проблематично, крайне несвоевременно. Кроме того, сейчас лишь 60 процентов российских мужчин доживают до 60 лет. Если же рубеж увеличить, то этот показатель значительно ухудшится. Фактически большинство людей после 63 лет будут уже на кладбище, считают в Межрегиональном объединении территориальных союзов свободных профсоюзов (МОТ ССП), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

На конференции (МОТ ССП), где участвовали представители Татарии, Башкирии, Оренбургского, Новосибирского, Иркутского, Хакасского территориальных союзов, профсоюзы отреагировали на заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о пенсионной реформе.

Координационный совет организации в ближайшее время подготовит обращение на имя президента РФ, правительства РФ и Федерального собрания РФ о недопустимости увеличения пенсионного возраста граждан России в настоящее время. Президента РФ Владимира Путина профсоюзы попросят обязать правительство заняться реальной экономикой и провести новую индустриализацию, для чего использовать экономический опыт страны 1931−1941 годов с учётом современных реалий.

«Индустриализация позволит не только создать новые рабочие места и, как результат, повысить налоговые отчисления (в том числе и в Пенсионный фонд РФ), но и будет способствовать реальному преодолению различного рода экономических санкций против Российской Федерации», — отметили в межрегиональном объединении территориальных союзов свободных профсоюзов.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме «Вести в субботу» объявил о начале обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшие 16 лет (мужчинам до 65 лет, женщинам до 63 лет) уже на законодательном уровне. Эта инициатива фактически дублирует мнение руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, ранее — министра финансов РФ.