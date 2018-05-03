Харьков, Украина, 3 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Сегодня, 3 мая, в Балаклее Харьковской области опять загорелись военные склады с боеприпасами. Информацию подтверждает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

skeeze Пожарный

Отмечается, что в 13.35 произошло возгорание сухой травы на технической территории 65 арсенала. Там проводили работы по очистке и разминирования остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего пожара. Из-за этого начался новый пожар.

К локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

«Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован. Военнослужащими, совместно с ДСНС принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей», — сказано в сообщении генштаба.

Военнослужащими ВС Украины совместно с государственной службой по чрезвычайным ситуациям принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей.

В свою очередь политический эксперт Юрий Сиротюк призвал учитывать тот фактор, что «Украина уже более четырех лет воюет с Россией», «которая не признает правил ведения войн, которая применяет государственный терроризм».

«Мы должны понимать, что таких вещей нам не избежать. Нужно проанализировать насколько были сделаны выводы с предыдущих диверсий и терактов на других военных складах Украины. Не надо делать поспешных выводов. Тут могут сработать разные факторы… Россия не прекращает реализацию своей государственной политики, в которой проведение террористических и диверсионных актов является неотъемлемой частью… Если произошло самовозгорание сухой травы от чего произошли взрывы боеприпасов, тогда должно быть жесткое наказание того человека, который отвечал за охрану этих складов. Это худшее что можно было представить. Когда в условиях войны противник нам причиняет вред — это одна ситуация. А когда мы сами причиняем себе вред, то в условиях войны это называется саботажем», — сказал Сиротюк 3 мая в эфире канала «112 Украина».

Как сообщалось, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области загорелись военные склады с боеприпасами. Власти и военные организовали эвакуацию жителей из 10-километровой зоны поражения. Над опасной зоной были запрещены полеты, ограничено движение на дорогах. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. По завершению расследования генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что был установлен факт того, что склады поджег беспилотник, который залетел с территории РФ.