Москва, 3 мая, 2018, 16:22 — ИА Регнум. После проведения мониторинга цен новых легковых автомобилей во второй половине апреля 2018 года аналитики составили список компаний, которые изменили цены на машины, он был опубликован 3 мая на сайте агентства «Автостат».

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Всего цены изменились у 13 автопроизводителей. Эксперты отмечают, что некоторые марки подняли цены сразу на несколько моделей авто, в частности, так поступила компания Renault.

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Модель Koleos в зависимости от комплектации подорожали на 3,6 — 4,6%, Duster на 3,4 — 4,6%, Kaptur на 3,1 — 4,4%. Logan стал дороже на 3,3 — 4,9%, модель Sandero на 3,4 — 4,9%. Кроссовер Sandero Stepway подорожал на 3,7 — 4,5%, а минивэн Dokker на 4,8 — 6,1%.

Изменились в большую сторону цены на автомобили других французских марок, в частности, Citroen C3 Aircross стал дороже на 2,8 — 3,8%. Цены на автомобили Peugeot изменились от 2,2 до 3,5% в зависимости от модели и комплектации.

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Также стоит отметить, что цена Porsche Cayman выросла на 2,4 — 4%, Porsche Boxter — на 2,4 — 3,9%. Эксперты также указывают на то, что цена комплектации Elite китайского внедорожника Haval H9 выросла на 2,1%.

Напомним, ранее аналитики назвали самые популярные автомобильные бренды у сервисов такси и каршеринга. В первой пятерке оказались следующие марки: Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia и Renault.