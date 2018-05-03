Любим, Ярославская область, 3 мая, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В городе Любиме Ярославской области памятник поэту Михаилу Лермонтову лежит у стены сарая в окружении мусора. Фотография монумента опубликована в группе «Подслушано в Ярославле» «Вконтакте». Пользователи соцсети возмущены отношением к памяти поэта.

Группа «Подслушано в Ярославле» «Вконтакте» Памятник Лермонтову в Любиме

Раньше памятник стоят в сквере в районе Вологодской улицы. Но затем сквер решили благоустроить. На месте памятника поставили фонтан.

Памятник Лермонтову в советское время в Любиме

В администрации Любимского района корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что место, где сейчас находится монумент, не помойка, а территория муниципального предприятия.

«Памятник демонтировали в 2006 году и убрали на задворки нашего МУП «ЖКХ». Ищем куда его пристроить. Варианты — или школа, или библиотека. Он в аварийном состоянии. Его надо отреставрировать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы Любимского муниципального района Андрей Мазанков.

Директор любимского народного историко-краеведческого музея Виктор Гурин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что раньше в сквере стоял памятник Иосифу Сталину.

Памятник Сталину

В 50-х годах, после XX съезда КПСС, памятник Сталину убрали, а на его место поставили Лермонтова. Типовая бетонная скульптура простояла там полвека.

«Потом хотели куда-то перенести и где-то установить. Памятнику сейчас требуется реставрация. Наверное, денег на это не нашлось», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Гурин.

Это не первая печальная история с памятниками советского времени в Ярославской области — многие монументы в последние годы стали не востребованы и нередко разрушаются.