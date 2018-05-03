Скопье, 3 мая, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе первого за долгое время визита в Македонию положительно оценил усилия властей республики по «противостоянию России» и пообещал Скопье скорое членство в Североатлантическом альянсе.

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«США положительно оценивают политику Македонии по противостоянию России после того, как Македония выслала российского дипломата и выступила за прекращение российской агрессии», — сказал глава Пентагона на встрече с министром обороны Македонии Радмилой Шекеринской.

Джеймс Мэттис пообещал, что балканская республика «получит членство в НАТО сразу же после того, как достигнет взаимоприемлемого решения в споре с Грецией о её официальном именовании».

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Напомним, Македония присоединилась к антироссийской кампании западных стран в связи с предполагаемым отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и объявила персоной нон грата одного сотрудника российской дипмиссии. При этом в Скопье проходили акции протеста в связи с высылкой российского дипломата, участники которых заявляли о своём несогласии с политикой правительства.

Новые власти Македонии в 2017 году активизировали переговоры с Афинами об урегулировании спора вокруг слова «Македония» в названии страны, и рассчитывают в ближайшее время серьёзно продвинуться на пути интеграции как в НАТО, так и в Европейский союз.

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