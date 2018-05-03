Ялта, Крым, 3 мая, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Стали известны имена четырёх претендентов на пост главы администрации крымской Ялты, которые поборются за высокую должность на соответствующем конкурсе 11 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта. Крым

В частности, по словам общественника Сергея Сардыко, документы подали бывший управляющий делами городского совета Ялты Валерий Малашин, врио главы города Алексей Челпанов, а также два прошлогодних участника конкурса — бывший вице-премьер Башкортостана Николай Пучнин, составивший главную конкуренцию на прошлом конкурсе уже экс-главе администрации Елене Сотниковой, и севастополец Виктор Литвинов, чья жалоба на нарушения горсовета повлекла отмену решения о назначении Сотниковой на должность главы администрации.

«Хотелось, чтобы нынешний конкурс 11 мая прошёл открыто и гласно (в ноябре-декабре прошлого года ялтинцам даже не сообщили, что конкурс можно смотреть в прямом эфире). Да и чтобы жюри задавало вопросы по реальным проблемам Ялты — депутат Лери Сванидзе в прошлом году прославился заумью: «Дайте определение понятию заявление»!», — написал на своей странице в Facebook общественник.

По его словам, прием документов заканчивается 3 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2014 до лета 2017 года курортным городом руководил Андрей Ростенко. В конце октября конкурс на замещение вакантной должности мэра Ялты закончился скандалом и его отменой — спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост главы администрации города, депутаты ялтинского горсовета на внеочередной сессии изменили своё решение. О проведении конкурса было объявлено ещё в июле, но конкурсную комиссию создали только в октябре. В её состав вошли крымский вице-премьер Владимир Серов и чиновники из правительства Республики и ялтинской мэрии.

31 октября Ялтинский суд приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией, но, несмотря на это, депутаты проголосовали на внеочередной сессии за избрание Сотниковой главой администрации Ялты. Спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Сотниковой на пост руководителя Ялты депутаты горсовета на внеочередной сессии отменили своё решение. И лишь в декабре депутаты ялтинского горсовета со второй попытки выбрали её главой администрации города.

Уже 10 апреля 2018 года ялтинский горсовет принял отставку Елены Сотниковой, назначив на её место временно исполняющим обязанности бывшего помощника председателя крымского Совмина Алексея Челпанова, который, согласно открытым источникам, является бывшим сотрудником Службы охраны в АР Крым Управления государственной охраны Украины. В 2014 году он перешёл на службу в ФСО РФ, а позже работал в должности помощника председателя Совета министров РК.