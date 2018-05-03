Киев, 3 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Список из 26 предприятий подготовил фонд государственного имущества (ФГИ) Украины для «большой приватизации», написал 3 мая исполняющий обязанности главы ведомства ВиталийТрубаров на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок. Украина

По его словам, список передан в правительство Украины для утверждения. Под управлением ФГИ находятся 18 предприятий из списка: две ТЭЦ, пять областных энергетических компаний, одна тепло‑ и одна теплоэлектроцентраль, а также «Азовмаш», «Турбоатом», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Завод алюминиевой фольги», «Ориана» и «Президент-Отель».

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Остальные предприятия находится под управлением правительства Украины. Это «Электротяжмаш», Аграрный фонд», «Угольная компания Краснолиманская», «Украгролизинг» и другие. «Одесский припортовый завод», «Сумхимпром» и «Центрэнерго» будут приватизированы по закону «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Напомним ранее глава украинского правительства ВладимирГройсман заявил, что с июня 2018 года на Украине начнутся «малая приватизация». Он уточнил, что предприятия могут «сопротивляться» приватизации, но правительство твердо намерено продать компании, подлежащие приватизации.