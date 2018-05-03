Калуга, 3 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Калужской области определили величину прожиточного минимума на первый квартал 2018 года. Теперь этот показатель установлен на уровне 10 014 рублей на душу населения. Соответствующее постановление «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области» подписал губернатор региона Анатолий Артамонов, сообщает пресс-служба областного правительства 3 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Так, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума в области составила 10 770 рублей. Это на 4% больше, чем в четвёртом квартале 2017 года.

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Для пенсионеров минимум для проживания установлен на уровне 8308 рублей (для сравнения: в четвёртом квартале 2017 года 8 010 рублей), для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9891 рублей (ранее этот показатель был равен 9 399 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в четвёртом квартале 2017 года жителям Калужской области для жизни было достаточно 9601 рубля.