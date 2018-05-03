Ростов-на-Дону, 3 мая, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В преддверии чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону рядом со стадионом «Ростов-Арена» открылся парк «Левобережный». Новую зону отдыха на берегу реки Дон площадью 16 гектаров строители облагораживали около полугода. Социальные сети уже пестрят комментариями горожан, которые сомневаются в качестве работ, выполненных на скорую руку, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM В парке «Левобережный»

За шесть месяцев парк из практически бесхозного пляжа превратился в вымощенные плиткой пешеходные аллеи, дорожки для велосипедистов, волейбольные площадки и зоны для настольного тенниса. Здесь также установлено 40 тренажерных комплексов и огромное количество игровых комплексов для детей. Приехать сюда можно всей семьёй не только на общественном транспорте или велосипеде, но и на своём автомобиле. Для гостей парка оборудована бесплатная парковка почти на тысячу машиномест.

ИА REGNUM Детский городок

В целом набережная ростовчанам пришлась по душе. Но это при условии, если не разбираться досконально, на что пошли деньги. Если же обратить внимание на детали, то становится ясно: новая зона отдыха с трудом достойна почти 1 млрд рублей (причём треть этой суммы было выделено из региональной казны).

Во-первых, обращает на себя внимание отсутствие тенистых аллей. Хоть чиновники и отмечают, что в «Левобережном» высажено почти 8 тыс. деревьев и кустарников, они не учитывают, что зелёные насаждения ещё должны успеть вырасти. Поэтому те, кто уже успел побывать в парке, советуют брать с собой кепки и панамки, чтобы защититься от солнца.

«Украли у всех нас левый берег. Раньше было лучше. Столько тенистых лавочек под тополями», — отмечает Ирина Н.

ИА REGNUM Вымощенная аллея

Во-вторых, посетители отмечают недостаточное число точек общепита, в связи с чем рекомендуют запастись заранее водой и едой.

«Минусы: наверное, могли оставить больше деревьев, плитка уложена не ахти, не хватает супермаркета средних размеров, фастфуда сетевого, мало камер, патрулей на лошадях или электрокарах, а так же грузовых электрокаров для осуществления логистики мероприятий и торговых точек», — поделился мнением Евгений М.

К слову, о комфорте в своём выступлении на открытии парка говорил и донской губернатор Василий Голубев.

«Очень важно создать в новом парке новую комфортную среду на долгие годы в будущем, куда люди будут с удовольствием приезжать. Благодаря усилиям города и строителей парка в южной столице создано новое место отдыха, и каждые выходные — и до, и после чемпионата — здесь будет появляться что-то новое и интересное», — сказал он.

ИА REGNUM Выход на пляж

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев также подтвердил, что развитие парка продолжается. В скором времени на территории появятся роллердром, новые аттракционы, кафе, зимой будет открыт ледовый каток. Но пока качество установленных в парке тренажёров оставляет желать лучшего. Подтверждающие фотографии уже выложены в социальных сетях.

«Тренажеры продолжают ломаться. Кто-нибудь проверял их качество? На тренажёры вообще начали жаловаться в первый же день», — отмечают посетители.

«Беговые тренажёры на новой набережной не выдержали наплыва людей. Сломались все», — подтверждает ростовчанин.

Остаётся надеяться, что новый парк — это место отдыха, созданное с любовью к его посетителям, а не для очередной галочки. А значит, «Левобережный» не только выдержит наплыв людей, среди которых будут туристы — болельщики ЧМ-2018, но и переживёт ещё не одну зиму.