Саратов, 3 мая, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Саратовской области завершено расследование дела в отношении отставного судьи Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает 3 мая пресс-служба областного управления СКР.

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По версии следствия, судья обещал за деньги решить вопрос с отменой обвинительного приговора. Сообщается, что обвиняемый получил от знакомого местного жителя, действовавшего в рамках проводимого оперативного эксперимента, 150 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на общую сумму 5 млн рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения по ранее имеющейся договоренности.

«Средства предназначались за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении лица, осужденного судом первой инстанции за совершение мошенничества к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что экс-судья обещал решить вопрос с отменой обвинительного приговора осужденному за мошенничество и освободить его от уголовной ответственности, хотя не мог способствовать принятию решения по этому делу.

Обвиняемый так и не смог воспользоваться полученными денежными средствами, так как после их получения был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. В настоящее время Стасенков обвиняется по статье УК РФ «покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

В целях обеспечения исполнения приговора судом по ходатайству следователя регионального управления СКР на денежные средства супруги обвиняемого наложен арест на сумму 1 млн рублей, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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