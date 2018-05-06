Тбилиси, 6 мая, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, решив не тратить больше времени и сил на украинские перспективы, решил сосредоточиться на Грузии. Каковы планы грузинской оппозиции, договорившейся о масштабной атаке на нынешнюю власть, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Планы грузинских оппозиционеров, выступивших на слете в Амстердаме, масштабны и энергичны. В Амстердаме они собрались потому, что там пребывает уже дважды изгнанный (из Грузии и с Украины) Саакашвили. Теперь, договорившись о формуле сбора сил, оппозиционеры из партии Саакашвили «Единое народное движение» (ЕНД) и примкнувшие к ним союзники из других партий определились с образом врага. Им ожидаемо оказались Бидзина Иванишвили и его партия «Грузинская мечта». Портрет политического недруга в описании Саакашвили поражает своей эпичностью:

«Существованию Грузии угрожает опасность в виде олигархического чудовища, запустившего щупальца в каждую семью… У этого чудовища есть имя и фамилия, и, к сожалению, он сегодня является неформальным владельцем, а не правителем Грузии. И он стремится с помощью банков и других инструментов сделать народ своими рабами и лишить его имущества и чести».

Звучит угрожающе. Но нельзя ли отнести все сказанное к периоду правления самого Саакашвили? И каковы шансы у оппозиционеров добиться успеха в запланированной кампании?

Читайте статью Грузия вокруг Саакашвили и другие материалы Ирины Инашвили о грузинской политике.