Киев, 3 мая, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Переименование двух украинских областей в рамках так называемой «декоммунизации» потребует изменения конституции Украины, сообщил 3 мая в интервью изданию «Обозреватель» директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Он пояснил, что за три года с момента принятия «декоммунизационного пакета законов» на Украине переименовано около тысячи населённых пунктов, в настоящее время осталось переименовать только девять и речь пока идет об «очевидных названиях».

Переименование же двух областей потребует от Киева изменения конституции.

«Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того чтобы запустить этот процесс», — сказал Вятрович.

Какие именно области предполагается «декоммунизировать», руководитель института уточнять не стал. Известно, что с инициативой о переименовании Днепропетровской области ранее выступила «Правозащитная группа СИЧ».

Идея была поддержана депутатами Верховной рады Украины, после чего был подготовлен соответствующий проект закона.

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Напомним, на Украине процесс декоммунизации начался сразу после развала СССР, когда Киев начал выстраивать свою «независимость», основывая ее на антисоветской и русофобской пропаганде. В 2015 году были приняты сразу четыре закона, которые позволили развернуть антисоветскую пропаганду на официальном уровне.