Брюссель, 3 мая, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Пленарное заседание Европейского парламента одобрило большинством голосов резолюцию, отвергающую выборы в Венесуэле, запланированные на 20 мая. Об этом пишет газета El Universal.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

3 мая основные фракции Европарламента приняли резолюцию, призывающую «в энергичной манере отвергнуть решение, принятое Национальной конституционной ассамблеей при поддержке Национального избирательного совета о проведении досрочных президентских выборах в стране».

В тексте резолюции говорится о том, что Евросоюз признáет выборы, «основанные на жизнеспособном электоральном календаре, согласованные в контексте национального диалога со всеми участниками и политическими партиями, при условиях справедливого и прозрачного участия».

Депутаты Европарламента требуют «немедленного приостановления» выборов, пока не будут выполнены «необходимые условия для надежных, прозрачных и всеобъемлющих выборов».

Эти условия включают в себя «отмену запретов для оппозиционных политиков, освобождение политических заключенных, беспристрастный состав Национального избирательного совета и наличие достаточных гарантий, в том числе независимых международных наблюдателей».

Резолюция была принята после срочного совещания в Европарламенте по ситуации в Венесуэле, состоявшегося 2 мая. Венесуэла неоднократно обращалась в ООН и ЕС с просьбой прислать делегацию независимых международных наблюдателей на майские выборы.