София, 3 мая, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Болгарская оппозиционная партия «Воля», имеющая 12 мандатов в 240-местном парламенте, намерена начать кампанию по инициированию референдума о выходе страны из состава НАТО. Об этом сообщил лидер партии Веселин Марешки в эфире «Болгарского национального радио».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По мнению политика, выход из Североатлантического альянса должен стать выражением подлинного «европейского выбора» Болгарии.

«На практике НАТО ничего не даёт, а только грабит нас. Сейчас говорится о нескольких миллиардах, которые болгарский народ должен отдать за бесполезную груду железа, от которого нет никакой пользы. Если НАТО действительно является нашим партнёром, то может спокойно подарить нам несколько самолётов, а не вытягивать последние деньги из самой бедной страны Европы», — заявил Марешки.

По его словам, интересам Болгарии отвечает сильная объединённая Европа, которая должна быть «равноправным партнёром, а не придатком» Соединённых Штатов.

В то же время Марешки отметил, что и Европейский союз на сегодняшний день наносит больше ущерба Болгарии, запрещая республике строить новую АЭС, газопровод «Южный поток». «Тем временем строятся «Северный», «Турецкий» и какие угодно другие потоки. Компании из Германии, Франции, США свободно инвестируют и сотрудничают с Россией», — отметил он.

«Вместо того, чтобы сделать Болгарию мостом к России и Востоку, из нас делают преграду, чуть ли не силой наращивая напряжение. Эту ситуацию можно изменить, если ЕС возглавят настоящие европейские патриотические формации», — сказал болгарский политик.

Напомним, что с предложением о проведении в стране референдума по вопросу о дальнейшем членстве в НАТО в декабре 2014 года уже выступала болгарская националистическая партия «Атака», которая в настоящее время входит в состав правящей коалиции. Инициатива возникла на фоне отказа России от проекта «Южный поток» после того, как Болгария под давлением Запада не дала разрешения на строительство газопровода. Предложение не нашло значительной поддержки в парламенте и было отклонено.

Болгария является членом НАТО с марта 2014 года. Балканская республики была включена в альянс в рамках его пятого расширения — вместе с Румынией, Словенией, Словакией и странами Прибалтики.

За время членства страны в Североатлантическом альянсе болгарские военные участвовали в операциях сил НАТО в Боснии и Герцеговине (SFOR), в работе международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане, в операциях международных сил в Косово (KFOR), в тренировочной миссии НАТО в Ираке, в работе плавающего штаба Постоянной военно-морской группы НАТО у берегов Сомали, в международной операции «Активные усилия» по борьбе с терроризмом в Средиземном море, в операции НАТО «Объединённый защитник» в Ливии и других.