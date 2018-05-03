Воронеж, 3 мая, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Аукцион на контракт по проведению проектно-изыскательских работ по строительству подстанции скорой помощи Центрального района Воронежа объявил региональный департамент строительной политики. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госзакупок, документы принимаются с 28 апреля по 21 мая. 31 мая состоится рассмотрение заявок.

arzy Станция скорой медицинской помощи

Согласно документации, строительство новой подстанции запланировано по адресу улица Бурденко, 1. Срок исполнения работ по разработке проекта и согласованию его — 200 дней с момента заключения контракта. Начальная стоимость работ составляет 6 млн 187 тыс. 529 рублей.

Под строительство объекта в общей сложности отведено 0,6 га. В состав новой подстанции войдут главный корпус подстанции, теплый гараж, который должен вместить не менее 15 автомобилей, летняя стоянка на 25 автомобилей скорой медицинской помощи, площадку для автономного источника электропитания, три моечных поста транспортных средств, очистные сооружения для сточных вод мойки автомобилей, стоянку автомобилей персонала, площадку для отдыха персонала, рампу для хранения 10 кислородных баллонов емкостью 10 л и 4 баллонов емкостью 40 л и резервный источник электропитания (дизель-генераторная установка).

В соответствии с документацией, решение о строительстве новой подстанции принято «с целью повышения доступности и улучшения качества оказания экстренной медицинской помощи населению», а также создания «оптимальных условий для работы персонала и повышения уровня комфортности для пациентов». Мощность новой подстанции составит до 80 тыс. выездов в год, работать здесь смогут до 15 бригад, в том числе четыре бригады анестезиологии-реанимации. Максимальное количество сотрудников за смену — 192 человека.

Отметим, что сейчас подстанция скорой помощи Центрального района располагается по проспекту Революции, 14, — в самом центре города. Помимо того, что мощности подстанции уже не отвечают потребностям, ситуация осложняется и местоположением: рядом расположена стоматологическая клиника Медакадемии, где занимаются студенты, напротив — Университет инженерных технологий, по соседству — областной суд. В прошлом году водитель скорой не сумел быстро выехать с территории станции: выезд был перегорожен стихийно припаркованными автомобилями. В итоге пациент скончался.

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О том, что подстанции «скорой помощи» должны быть комфортными для медиков и обслуживающего персонала, ранее говорил и врио губернатора Александр Гусев по итогам встречи с врачами в начале апреля. Поводом тогда послужил скандал вокруг воронежской станции скорой: сотрудники жаловались, что им приходится выезжать на вызовы по одному, а уровень заработной платы весьма далек от уровня, обещанного майскими указами.

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В департаменте здравоохранения ранее сообщили о планах по строительству трех новых подстанций «скорой», обновлении парка машин скорой помощи — и о повышении зарплаты работникам скорой медпомощи.