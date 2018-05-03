Муром, Владимирская область, 3 мая, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Пока чиновники Владимирской области отчитываются о поступлении миллионов рублей в сферу здравоохранения, рядовым жителям области приходиться буквально с боем добиваться бесплатных лекарств. Очередной скандальный случай произошел в Муроме, где онкобольному мужчине отказали в выписке жизненно необходимого лекарства. Врачи объясняли это отсутствием денег.

Лекарства и деньги

О случае 3 мая сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ведомство защищало права гражданина на лекарства в суде.

Инвалид первой группы обратился в Муромскую городскую больницу №2 с просьбой выписать ему лекарство «Сутент», которое включено в перечень жизненно необходимых препаратов. Однако из рекомендованных 10 курсов больной получил лекарство только на пять. В выписке остальных ему отказали.

«Однако из рекомендованных больному 10 курсов лекарственным препаратом он был обеспечен лишь в 5 случаях. В выписке 5 рецептов Ч. было отказано ввиду отсутствия денежных средств. В связи с указанными обстоятельствами больной был вынужден дважды самостоятельно приобрести необходимое лекарство на сумму 309 тыс. и 135 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре посчитали, что больница нарушила право мужчины на охрану здоровья и социальное обеспечение, и подали в суд иск о взыскании с учреждения и департамента здравоохранения денег, которые больной потратил на лекарство. Сейчас суд удовлетворил иск о взыскании 309 тыс. рублей, второй иск находится на рассмотрении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее прокуратура области и Генпрокуратура РФ находила множество нарушений в работе владимирских больниц. В результате проверки федерального ведомства стало известно, что в регионе при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица.

Прокуратура региона, например, выяснила, что нарушения были в том числе и при покупке дорогого медоборудования — к примеру, аппаратов ИВЛ. Также выявлены случаи, когда дорогостоящее оборудование простаивает, а в некоторых больницах нет элементарных предметов обихода.

Позже региональное управление Федеральной антимонопольной службы сообщило, что при проведении 23 торгов на закупку расходных материалов и оборудования во владимирские больницы были допущены нарушения закона «О защите конкуренции». В схеме были задействованы четыре компании. Фирмы делали только по одному ценовому предложению, чтобы аукцион был признан состоявшимся. В итоге начальная цена контракта снижалась минимально — не более чем на 1%.