Москва, 3 мая, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Центробанк РФ оценил структуру и объём сомнительных операций на финансовом рынке России. Согласно данным опубликованной оценки, общий объем сомнительных операций составил около 420 млрд рублей за 2017 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомнительные операции

Отмечается, что оценка была подготовлена на основе данных департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

В структуре сомнительных операций львиную долю занимает обналичивание денежных средств (около 326 млрд рублей) и вывод средств за границу (96 млрд рублей).

Выдача денег со счетов и через платежные карты физических лиц составили наибольший объём среди сомнительных операций обналичивания (152 млрд рублей). На подобные операции юрлиц приходится 136 млрд рублей, сообщает ЦБ РФ.

Еще 15 млрд рублей относятся к выдаче наличных индивидуальными предпринимателями, иные схемы — 24 млрд рублей, или 7%. Более всего не вызывающих доверия ЦБ РФ операций по выводу денежных средств за рубеж пришлось на авансирование импорта товаров (23 млрд рублей).

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Отмечается, что регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.

«На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Банк России принял решение сохранить на прежнем уровне ключевую ставку, она по-прежнему составит 7,25%.

В ЦБ РФ пояснили, что инфляция в РФ сохраняется на достаточно низком уровне, а фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к цели в 4% станет ослабление рубля в апреле на фоне геополитической напряженности.

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