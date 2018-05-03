Москва, 3 мая, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом» обслужит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Об этом 3 мая сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Помогать Карасёву будут линейные арбитры Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным судьёй назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Инспектор матча — Гаряфий Жафяров из Москвы.

Напомним, финальный матч Кубка России «Авангард» — «Тосно» пройдёт 9 мая в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победитель Кубка России по футболу может не попасть в Лигу Европы на сезон 2018/19. «Авангард» и «Тосно», вероятно, не смогут получить лицензию на участие в еврокубках.

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Тем не менее, «Авангард» уже начал процедуру лицензирования в РФС для участия в Лиге Европы.

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