Киев, 3 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики комментируют призыв премьер-министра Украины Владимира Гройсмана расширить полномочия правительства. Они соглашаются с необходимостью совершенствования модели государственного управления Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

В частности, внефракционный депутат, представитель правительства в раде Вадим Денисенко считает, что сегодня нужно расширить полномочия исполнительной ветви власти. По его словам, в отличие от других стран, где многие вопросы решаются постановлением правительства, на Украине нужно принимать отдельный закон.

«В определенных конкретных моментах нужно садиться и говорить: «Тут давайте сузим, тут нужно расширить»… Сложилась парадоксальная ситуация, когда любое решение, когда элементарные, технические решения мы должны принимать через законы. Почему у нас принимается такая масса законов? К примеру, это в три раза больше чем в Германии», — пояснил Денисенко в эфире канала «112 Украина».

В свою очередь политолог Николай Томенко поддержал идею снизить влияние президента Украины на деятельность правительства. По его словам, это позволит более эффективно функционировать парламентско-президентской модели управления.

«Как говорил классик: «И на пятый год они проснулись». Гройсман два года был премьер-министром. Он не знал, какая сфера ответственности парламента, не поднимал вопрос, чтобы как-то сузить полномочия премьер-министра и главы Верховной Рады. А теперь после двух лет в должности премьер-министра увидел, что есть проблема. Сегодня идет новый тренд, который задан западным миром… Идея снижения статуса президента — это идея западного мира. Это не только идея Авакова, Яценюка и т. д… Кстати, я его поддерживаю. Только я не говорю, что надо расширить полномочия премьера, их не надо расширять. Нужно вообще узаконить статус правительства и систему исполнительной власти… Можно узаконить парламентско-президентскую модель», — пояснил Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Гройсман выступил за принятие новой редакции закона «О Кабинете министров Украины». Он пояснил, что полномочия исполнительной власти очень ограничены в возможности принятия решений.

«Поэтому задача следующая: определить каждому уровню власти, начиная с местного самоуправления на уровне общины, района, области, что находится в их компетенции. Необходим закон «О Кабинете министров Украины», «О полномочиях премьер-министра». Вот возьмите любую организацию и ее руководителя — руководитель может издать приказ, распоряжение и т.д., а я как премьер-министр не имею права этого делать», — признал Гройсман.