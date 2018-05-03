Абакан, 3 мая, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Первым секретарём Хакасского регионального отделения КПРФ стал Валентин Коновалов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM сегодня, 3 мая, он сообщил, что отчётно-выборная конференция, на которой был избран комитет Хакасского регионального отделения КПРФ (избирается на 4 года — прим. ИА REGNUM ), состоялась 29 апреля. Затем состоялся пленум комитета, где и было принято решение об избрании Валентина Коновалова первым секретарём 26 голосами «за» (один человек был против, трое воздержались, всего на комитете присутствовали 30 человек).

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

«На пленуме другие кандидатуры, кроме моей, предложены не были. Николай Бозыков, который был первым секретарём реготделения партии до меня, на этот раз решил не выдвигать свою кандидатуру, руководствуясь личными причинами. Он остался членом комитета и входит во фракцию КПРФ в Верховном совете Хакасии», — уточнил Валентин Коновалов.

По его словам, 3 мая состоялся его первый рабочий день в должности первого секретаря.

«Мы намерены продолжить бороться за интересы и права трудящихся Хакасии», — сказал Коновалов, отвечая на вопрос о дальнейшей работе, которую планирует проводить реготделение КПРФ.

Он добавил, что линия поведения хакасских коммунистов в отношении действующего главы региона Виктора Зимина не изменится. Ранее коммунисты Хакасии требовали отставки губернатора.

Напомним, Виктор Зимин, который руководит Хакасией с 2009 года, на фоне появившихся слухов о его отставке заявил о том, что намерен баллотироваться на очередной губернаторский срок.

Читайте также: «Есть за что биться»: глава Хакасии подтвердил, что идёт на выборы

«Мы считаем неверным решение о выдвижении Виктора Зимина на очередной губернаторский срок. Однако это внутреннее решение действующей власти, партии «Единая Россия». Мы, в свою очередь, определяемся со своим кандидатом на выборы главы Хакасии. Это будет единый кандидат от левых и народно-патриотических сил Хакасии, который определится народным голосованием к середине июня 2018 года», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, до этого Валентин Коновалов был вторым секретарём Хакасского регионального отделения КПРФ.

Ранее хакасские коммунисты неоднократно заявляли, что Виктора Зимина нужно отправить в отставку. В частности, они подчёркивали, что бюджетная политика регионального правительства на фоне других субъектов «оценивается как неэффективная».

Читайте также: Коммунисты требуют отставки Зимина, но Москве сейчас «не до Хакасии»

Справка: Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года в городе Охотске Хабаровского края. В 2005 году поступил в Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова на специальность «Юриспруденция». В 2007 году стал членом КПРФ. В 2010 году окончил вуз. C 2010 по 2013 год — аспирант аспирантуры Хакасского государственного университета по специальности «Теория и история государства и права. История правовых учений». С 2010 года является членом Бюро Комитета ХРО КПРФ. С 2011 по 2013 год был членом избирательной комиссии Хакасии с правом решающего голоса. С сентября 2013 года являлся депутатом горсовета Абакана. В 2014 году избран первым секретарем комитета Абаканского отделения ХРО КПРФ, в 2015 году — вторым секретарем ХРО КПРФ.