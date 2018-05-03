Москва, 3 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже 15 лет, но пока никаких конкретных шагов по этому вопросу не предпринималось. Те, кто лоббирует этот вопрос, обязательно ссылаются на опыт других стран, где возраст выхода на пенсию выше, даже в бывших станах СНГ. На этом аналогии, увы, заканчиваются, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

IsaacFryxelius Рука старушки

Ведь никто не обращает внимания на то, как устроена пенсионная система в других странах и процесс пенсионных накоплений, возраст дожития, размер пенсий. В России на государственном уровне этот вопрос поднимается с почти ритмичной периодичностью, как будто, чтобы постепенно готовить население к этому непопулярному шагу, отметила она.

«Самая явная причина — постоянный дефицит Пенсионного фонда. И как раз повышение пенсионного возраста отчасти решит эту проблему — это очевидно, но полностью убрать дефицит ПФР не получится», — считает эксперт.

А вот с точки зрения экономики государства эта мера может привести даже к росту расходов, но это уже другие статьи, которые должны быть очень обстоятельно просчитаны. Сюда можно отнести, в первую очередь, повышение расходов на выплаты по безработице. На рынке труда сложилась тенденция, что увольняют по сокращению, прежде всего, лиц предпенсионного возраста.

«После повышения пенсионного возраста численность таких граждан только увеличится. Государство должно будет взять на себя функцию не только выплат по безработице, досрочного выхода на пенсию, но, предполагается, и активную реализацию программ переобучения и повышения квалификации. Это может привести к расходам на медицинское обслуживание и оплату листов нетрудоспособности», — пояснила Иванова-Швец.

На граждан повышение пенсионного возраста скажется минимальным повышением пенсий в будущем. Это единственный «призрачный» положительный момент. Дальше только негативные моменты: резкое снижение уровня жизни, рост заболеваемости, социальная неудовлетворенность.

Но самое важное, по её мнению, что согласно статистическим данным по численности населения, в 2016 году численность лиц в возрасте 50−54 года — 4545 тыс. человек, а лиц в возрасте 45−49 лет — 4438, 7 тыс. человек.

«Это означает, что в ближайшие 8−10 лет не предполагается резкого увеличения численности лиц, выходящих на пенсию. И только лиц в возрасте 40−44 года на 500 тыс человек больше.

Таким образом, изменение выхода возраста на пенсию, можно прорабатывать с расчетом ее реализации лет через пять», — высказала сове мнение эксперт.

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