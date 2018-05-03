Ереван, 3 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Предпринявший попытку ограбления банка в Ереване оказался действующим сотрудником полиции, сообщает пресс-служба Полиции Армении.

Police.am Даниел Даниелян

Задержанный оказался полковником Полиции на должности начальника отдела по фиксации нарушений электронными средствами дорожной полиции Даниелом Даниеляном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая в районе 14:20 по местному времени неизвестный в маске и с оружием проник в один из филиалов банка HSBC на ереванской улице Комитаса и совершил попытку ограбления. Грабитель, который был вооружен ножом, гранатой и ружьем, открыл огонь и ранил двоих сотрудников охраны банка, один из которых впоследствии скончался. На выходе завязалась перестрелка с прибывшими на место полицейскими. В результате огнестрельное ранение получил один полицейский, грабитель задержан и находится в полицейском участке.

В настоящее время на месте происшествия работают представители полиции и медицинских служб. Они призвали граждан не приближаться к месту происшествия.

Позже Полиция сообщила, что раненый в перестрелке полицейский скончался в больнице.