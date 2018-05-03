Москва, 3 мая, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в достоверности данных о том, что за год на 40% выросло число граждан России, обращающихся за политическим убежищем в США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что не знает, насколько эти цифры достоверны. И доверять им сходу невозможно.

«В общем море лживой информации нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить», — сказал Песков.

На вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают эту информацию, Песков ответил, что «никак».

Ранее «Радио Свобода» заявило о рекордном числе граждан России, которые якобы просят убежища в США. Со ссылкой на статистику службы гражданства и иммиграции США сообщалось, что в 2017 году было подано более 2,5 тыс. ходатайств о предоставлении убежища.

Что якобы на 40% больше, чем годом ранее, и эта цифра побила рекорд 24-летней давности. Источники радиостанции утверждают, что рост числа желающих получить убежище начался после 2013 года, когда был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма.